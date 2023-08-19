Представители ЭКОВАС встретились с низложенным президентом Нигера

Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в субботу провела в Нигере переговоры со свергнутым президентом страны Мохамедом Базумом, передает французская радиостанция RFI. "Представители ЭКОВАС во главе с бывшим президентом Нигерии Абдусаламом Абубакаром смогли встретиться с президентом Мохамедом Базумом, свергнутым 26 июля", - информирует RFI. По данным радиостанции, встреча прошла в присутствии назначенного мятежниками премьер-министра Нигера Али Махамана Ламина Зейна. Ранее в субботу делегация ЭКОВАС прибыла в Ниамей для переговоров с путчистами. О визите стало известно накануне, после опубликования содержания телефонного разговора между главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Нигерии и председателем ЭКОВАС Болой Тинубу.

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