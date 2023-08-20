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Дальнее зарубежье 20.08.2023 21:38

Резников анонсировал встречу в формате Рамштайн 17-24 сентября

Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал очередную, 15-ю встречу в формате Рамштайн, она состоится с 17 по 24 сентября.

"Она состоится с 17 по 24 сентября оффлайн", - сказал Резников в интервью журналистке Андриане Кучер.

По его словам, приоритетными на встрече будут вопросы предоставления систем противовоздушной обороны, в том числе авиации.

"Приоритетом номер один является противовоздушная оборона, со всеми её слагаемыми… плюс авиация, как часть ПВО. Второе, это артиллерия и амуниция, боеприпасы. Третья вещь, это как я говорю, "стальной кулак", бронетехника, всех видов… и все виды запчастей к ней… Ну, и естественно, подготовка наших военнослужащих, обновление бригад, формирование новых бригад", – рассказал Резников.

Министр отметил, что ни в коем случае нельзя говорить о снижении важности встреч в формате Рамштайн. "Почему будет важен Рамштайн, который пройдет осенью? Потому что мы будем коммуницировать свое видение будущего и на следующие годы", – отметил Резников.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: РЕЗНИКОВ, РАМШТАЙН, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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