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ТЭК 20.08.2023 23:00

Венгрия заключила с Турцией соглашение о закупке газа в 2024г

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что по итогам переговоров в Будапеште между премьер-министром Виктором Орбаном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Венгрия закупит 2024 году в Турции 275 млн куб. м газа.

«Мы завершили работу над соглашением с турецкой компанией Botas, согласно которому в течение весны и лета 2024 года мы закупим 275 млн куб. м газа у Турции», сказал Сийярто.

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Тэги: ВЕНГИЯ, ТУРЦИЯ, ГАЗ

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