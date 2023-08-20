Венгрия заключила с Турцией соглашение о закупке газа в 2024г

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что по итогам переговоров в Будапеште между премьер-министром Виктором Орбаном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Венгрия закупит 2024 году в Турции 275 млн куб. м газа.
«Мы завершили работу над соглашением с турецкой компанией Botas, согласно которому в течение весны и лета 2024 года мы закупим 275 млн куб. м газа у Турции», сказал Сийярто.
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