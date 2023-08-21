Продолжается 3-ий лагерь “YAŞAT” при генеральном спонсорстве “Bakcell”

Продолжается 3-ий лагерь “YAŞAT”, проводимый при организации Фонда “YAŞAT” и Организации «Волонтеры ASAN» при генеральном спонсорстве «Bakcell» и посвященный 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.
В лагере, организованном в отеле “Shamakhi Palace Sharadil” в Шамахинском районе и который продлится 7 недель, принимают участие более 350 детей.
В рамках лагеря для детей проводятся интерактивные тренинги, встречи с известными лицами, экскурсии, обучающие мероприятия и консультации, а также развлекательные концертные программы.
На этот раз гостем лагеря стала компания Bakcell. Компания организовала для детей мастер-класс по программированию на тему «Я создаю мультфильм».
В рамках мастер-класса дети закодировали свой собственный мультфильм на платформе программирования Scratch. Это мероприятие вызвало большой интерес у участников лагеря.
Предоставление заботы и внимания членам семей шехидов и ветеранов является одним из основных направлений программы КСО Bakcell.
Компания Bakcell входит в состав NEQSOL Holding.
Отметим, что поддержка семей шехидов и ветеранов осуществляется в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного в начале этого года между NEQSOL Holding и Фондом «YAŞAT». Согласно меморандуму, на этот год Холдинг выделил фонду «YAŞAT» 500 тыс. манатов. За счет этих средств семьям шехидов и ветеранов оказывается различная социальная поддержка, а также реализуются различные специальные проекты.
Следует отметить, что компания «Bakcell» в настоящее время проводит масштабную кампанию под лозунгом «Стань еще быстрее вместе с Bakcell».
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