Греция примет участие в тренировках украинских пилотов на F-16, сказал президент Украины Владимир Зеленский после переговоров в понедельник в Афинах с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

«Сегодня у нас есть важный результат для авиационной коалиции. Греция примет участие в тренировке наших пилотов на F-16», - сказал он.