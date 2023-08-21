Греция примет участие в тренировках украинских пилотов на F-16, сказал президент Украины Владимир Зеленский после переговоров в понедельник в Афинах с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
«Сегодня у нас есть важный результат для авиационной коалиции. Греция примет участие в тренировке наших пилотов на F-16», - сказал он.
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