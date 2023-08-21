Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8503 RUR   0.0182 GBR   2.1659 TRY   0.0625

Цена на нефть

18.08 $/bbl +/- WTI 81.25 +0.86 Brent 84.80 +0.68

Дальнее зарубежье 21.08.2023 23:23

Греция примет участие в тренировках украинских пилотов на F-16

Греция примет участие в тренировках украинских пилотов на F-16, сказал президент Украины Владимир Зеленский после переговоров в понедельник в Афинах с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

«Сегодня у нас есть важный результат для авиационной коалиции. Греция примет участие в тренировке наших пилотов на F-16», - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЗЕЛЕНСКИЙ, ГРЕЦИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az