Глава МИД Турции посетит Украину 25 августа

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Украину 25 августа, сообщает Anadolu со ссылкой дипломатические источники. Источники, попросившие не называть их имен из-за ограничений на общение со СМИ, не поделились дополнительной информацией о визите.

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