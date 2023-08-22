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Дальнее зарубежье 22.08.2023 22:25

Глава МИД Турции посетит Украину 25 августа

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Украину 25 августа, сообщает Anadolu со ссылкой дипломатические источники.

Источники, попросившие не называть их имен из-за ограничений на общение со СМИ, не поделились дополнительной информацией о визите.

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Тэги: ФИДАН, УКРАИНА, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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