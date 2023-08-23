Власти Азербайджана направят свыше 1,2 млн манатов на работы по реконструкции села в Губадлинском районе

Служба восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе направит более 1,2 млн манатов на проведение земляных работ по вертикальному планированию в рамках проекта реконструкции сельского населенного пункта Зиланлы Губадлинского района. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, с ООО «Core Construction» подписан соответствующий контракт. Сумма контракта – 1 млн 239,96 тыс. манатов. Срок выполнения работ – 60 дней. Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».