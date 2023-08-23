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Регион 23.08.2023 19:01

Финансирование канцелярии Назарбаева исключили из республиканского бюджета Казахстана на 2024 год

В проекте республиканского бюджета на 2024-2026 годы отсутствует статья в расходах на финансирование деятельности канцелярии первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Проект бюджета опубликован на сайте "Открытые нормативно-правовые акты" и находится на стадии публичных обсуждений до 4 сентября.

Ранее вице-министр финансов Даурен Темирбеков сообщал журналистам, что на содержание канцелярии Назарбаева из бюджета в 2023 году было выделено до 1,5 млрд тенге.

Указ о создании канцелярии первого президента Назарбаев подписал за день до сложения полномочий главы государства в 2019 году.

В феврале 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы".

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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, КАНЦЕЛЯРИЯ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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