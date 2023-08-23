Финансирование канцелярии Назарбаева исключили из республиканского бюджета Казахстана на 2024 год

В проекте республиканского бюджета на 2024-2026 годы отсутствует статья в расходах на финансирование деятельности канцелярии первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Проект бюджета опубликован на сайте "Открытые нормативно-правовые акты" и находится на стадии публичных обсуждений до 4 сентября.
Ранее вице-министр финансов Даурен Темирбеков сообщал журналистам, что на содержание канцелярии Назарбаева из бюджета в 2023 году было выделено до 1,5 млрд тенге.
Указ о создании канцелярии первого президента Назарбаев подписал за день до сложения полномочий главы государства в 2019 году.
В феврале 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы".
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