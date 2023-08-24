Германия планирует упростить правила получения гражданства

Федеральное правительство Германии в среду одобрило законопроект, позволяющий облегчить процесс получения гражданства страны и ускорить процесс интеграции иммигрантов, передает агентство Associated Press (AP).
"Мы создаем современное иммиграционное законодательство, которое отдает должное нашему многообразному обществу", - заявила в среду министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.
"Реформа стала результатом многолетних дебатов", - добавила она.
В соответствии с законопроектом, на получение гражданства Германии смогут претендовать люди, прожившие в стране пять лет, или, в случае наличия "особых достижений в области интеграции" три года.
Дети, родившиеся в Германии, автоматически будут считаться гражданами страны, если хотя бы один родитель проживал в Германии на законных основаниях не менее пяти лет.
Кроме того, прекратит действие ограничение на получение двойного гражданства.
Претенденты на получение гражданства должны будут предоставить доказательства того, что они смогут обеспечивать себя и свою семью без получения государственных пособий.
Законопроект призван, помимо прочего, привлечь в Германию больше квалифицированных кадров и решить проблему нехватки рабочей силы.
Законопроект, утвержденный канцлером Германии Олафом Шольцем и членами правительства, требует одобрения Бундестага. Обсуждение проекта в Бундестаге состоится по окончании летних каникул. Измененное законодательство может начать действовать в январе следующего года.
Оппозиционная партия Христианско-социальный союз (ХСС) выступила с критикой реформы. Депутат Бундестага от ХСС Андреа Линдхольц заявила, что правительство "посылает совершенно неправильный сигнал", так как местные власти безуспешно борются с огромным количеством новых мигрантов, и что приоритетом властей должна быть борьба с "нелегальной иммиграцией".
Около 14% населения Германии, или 12 млн человек, не имеют немецкого гражданства, несмотря на то, что около 5 млн из них прожили в стране по меньшей мере 10 лет. Уровень натурализации в Германии значительно ниже среднего по Европейскому союзу.
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