Военнослужащие азербайджанской армии принимают участие в международных учениях учениях «Agile Spirit 2023» в Грузии

Военнослужащие Азербайджанской Армии принимают участие в многонациональных военных учениях «Agile Spirit 2023», проходящих в Тбилиси, сообщает министерство обороны Азербайджана.
«В тактических и командно-штабных учениях принимают участие представители 21 страны. Основное внимание в международных учениях уделено обеспечению боевого слаживания в ходе действий по взаимодействию, обмену опытом, повышению профессионализма и дальнейшему совершенствованию знаний и навыков личного состава»,- отмечается в сообщении.
Б.Рустамбеков
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