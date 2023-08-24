Военнослужащие азербайджанской армии принимают участие в международных учениях учениях «Agile Spirit 2023» в Грузии

Военнослужащие Азербайджанской Армии принимают участие в многонациональных военных учениях «Agile Spirit 2023», проходящих в Тбилиси, сообщает министерство обороны Азербайджана. «В тактических и командно-штабных учениях принимают участие представители 21 страны. Основное внимание в международных учениях уделено обеспечению боевого слаживания в ходе действий по взаимодействию, обмену опытом, повышению профессионализма и дальнейшему совершенствованию знаний и навыков личного состава»,- отмечается в сообщении. Б.Рустамбеков

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