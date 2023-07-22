Завершились тактические учения ВС Азербайджана в Каспийском море

Завершились тактические учения "Волна Хазри", которые проводились во взаимодействии с ВМФ, Сухопутными войсками, ВВС и Береговой охраной Государственной пограничной службы, сообщает Минобороны Азербайджана. .

"На завершающем этапе учения в территориальных водах Каспийского моря, принадлежащих Азербайджанской Республике, были проведены боевые стрельбы по уничтожению кораблей условного противника, а также воздушных и береговых целей", - отмечается в сообщении.

Все задачи, поставленные в ходе тактических учений "Волна Хазри", к которым в общей сложности были привлечены 1500 человек личного состава, боевые и сторожевые корабли ВМС, патрульные корабли береговой охраны ГПС, вертолеты ВВС, беспилотные летательные аппараты и боевые бронированные машины Сухопутных войск, были успешно выполнены, говорится в сообщении оборонного ведомства Азербайджана.

В.Алиев