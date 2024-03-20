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Оборона 20.03.2024 15:43

Азербайджанские военнослужащие примут участие в военном параде в Пакистане

Военнослужащие азербайджанской армии примут участие в военном параде в Пакистане, который пройдет 23 марта, сообщили в среду в министерстве обороны Азербайджана.

"Группа военнослужащих азербайджанской армии и военный оркестр Военного института имени Гейдара Алиева находятся с визитом в Пакистане для участия в военном параде, который состоится 23 марта", - говорится в сообщении военного ведомства.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПАКИСТАН, ПАРАД, МИНОБОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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