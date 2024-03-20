Азербайджанские военнослужащие примут участие в военном параде в Пакистане

Военнослужащие азербайджанской армии примут участие в военном параде в Пакистане, который пройдет 23 марта, сообщили в среду в министерстве обороны Азербайджана.
"Группа военнослужащих азербайджанской армии и военный оркестр Военного института имени Гейдара Алиева находятся с визитом в Пакистане для участия в военном параде, который состоится 23 марта", - говорится в сообщении военного ведомства.
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