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Внешняя политика 10.09.2023 10:10

МИД Пакистана осудил «выборы» в Карабахском регионе Азербайджана

Министерство иностранных дел Пакистана осудило "президентские выборы", проведенные на территориях, контролируемых армянскими НВФ в Карабахском регионе Азербайджана.

"Пакистан считает Карабах суверенной территорией Азербайджанской Республики, и любая попытка незаконно установленного режима провести так называемые выборы является предосудительной с юридической и моральной точек зрения", - говорится в заявлении пакистанского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что такая попытка также является грубым нарушением Устава ООН и принципов действующего международного права.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПАКИСТАН, МИД, ВЫБОРЫ


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