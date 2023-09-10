МИД Пакистана осудил «выборы» в Карабахском регионе Азербайджана

Министерство иностранных дел Пакистана осудило "президентские выборы", проведенные на территориях, контролируемых армянскими НВФ в Карабахском регионе Азербайджана. "Пакистан считает Карабах суверенной территорией Азербайджанской Республики, и любая попытка незаконно установленного режима провести так называемые выборы является предосудительной с юридической и моральной точек зрения", - говорится в заявлении пакистанского внешнеполитического ведомства. Отмечается, что такая попытка также является грубым нарушением Устава ООН и принципов действующего международного права. В.Алиев

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