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Оборона 14.11.2023 18:27

Баку и Исламабад обсудили вопросы военного сотрудничества

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов провел встречу с председателем авиационного комплекса Пакистана Надимом Ахтар Ханом, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном в военной, военно-технической и других областях, представляющих взаимный интерес», - говорится в сообщении военного ведомства.

Встреча прошла в рамках визита Гасанова в ОАЭ, куда он отправился для участия в международной выставке «Dubai Airshow 2023».

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНОБОРОНЫ, ГАСАНОВ, ПАКИСТАН


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