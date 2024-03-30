Гасанов провел совещание, проанализирована оперативная обстановка на условной границе с Арменией

В Центральном командном пункте состоялось очередное служебное совещание под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова, сообщили в оборонном ведомстве.

На совещании была проанализирована текущая оперативная обстановка на азербайджано-армянской условной границе, поставлены задачи перед должностными лицами о поддержании высокого уровня боеготовности воинских частей, совершенствовании их служебно-боевой деятельности.

"Гасанов подчеркнул важность дальнейшего повышения интенсивности учений и практических занятий, проводимых в условиях, приближенных к реальному бою и с применением современного вооружения, техники и других боевых средств", - говорится в сообщении.

В.Алиев