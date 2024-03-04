Баку и Исламабад обсудили перспективы развития двустороннего военного сотрудничества

Представители министерства обороны Азербайджана и Объединенного штаба Пакистана в понедельник в Баку провели 10-ю встречу на уровне азербайджано-пакистанской рабочей группы.
"Встреча состоялась в Управлении международного военного сотрудничества министерства обороны Азербайджана. В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации и перспективам развития двустороннего военного сотрудничества, по вопросам военного образования и науки, оперативного планирования, проведения совместных учений и по другим темам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
По итогам встречи состоялось подписание итогового протокола.
Н.Аббасова
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