Баку и Исламабад обсудили военное сотрудничество

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Пакистана генерал Асим Мунир обсудили на переговорах в среду в Баку вопросы военного сотрудничества двух стран, сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
"На встрече были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях", - говорится в сообщении военного ведомства.
Гасанов отметил, что "двустороннее и трехстороннее военное сотрудничество между Азербайджаном, Пакистаном и Турцией основано на дружественных и братских отношениях". Он проинформировал собеседника о проводимых в азербайджанской армии реформах.
В ходе встречи была отмечена важность подобных встреч в развитии военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном.
Асим Мунир подчеркнул необходимость проведения переговоров и расширения связей между штабами армий двух стран.
В Минобороны Азербайджана сообщили, что в тот же день с делегацией, которую возглавляет командующий Сухопутными войсками ВС Пакистана, встретились сначала первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев, а затем и заместитель министра обороны - командующий ВВС генерал-лейтенант Рамиз Таиров.
На встрече с Велиевым было подчеркнуто, что военное сотрудничество и стратегическое партнерство между Азербайджаном и Пакистаном развиваются по восходящей линии. Была отмечена важность повышения интенсивности проведения совместных двусторонних и трехсторонних учений, говорится в сообщении Минобороны.
В ходе встречи с Таировым стороны провели обстоятельный обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес, добавили в военном ведомстве.
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