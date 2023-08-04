Джаббаров обсудил с пакистанским министром ход работы над соглашением о преференциальной торговле между Баку и Исламабадом

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров сообщил, что обсудил с федеральным министром торговли Пакистана Навидом Камаром ход работы над соглашением о преференциальной торговле (PTA) между Баку и Исламабадом.

"В ходе онлайн-встречи с федеральным министром торговли Пакистана Навидом Камаром мы вновь подчеркнули важность укрепления торговых отношений и развития экономического сотрудничества между нашими странами и обсудили меры, принятые для подписания соглашения о преференциальной торговле между сторонами", - написал Джаббаров в пятницу в твиттере.

Ранее министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев сообщил о намерении завершить в августе работу над проектом соглашения о преференциальной торговле с Пакистаном.

В настоящее время у Азербайджана соглашение о преференциальной торговле действует только с Турцией (с 1 марта 2021 года).

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