Бакметрополитен в I полугодии заработал на перевозках более 40 млн манатов

Доходы ЗАО "Бакинский метрополитен" за I-ое полугодие 2023 года от перевозки пассажиров составили 40 млн 425,6 тыс. манатов, что в 1,4 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
В январе-июне 2023 года услугами метрополитена воспользовались 108 млн 776,5 тыс. человек (рост на 9,5%).
Как сообщалось, доходы Бакметрополитена в 2022 года от перевозки пассажиров составили 60 млн 749,9 тыс. манатов (рост в 2,3 раза). В прошлом году посредством метро было перевезено 208 млн 696,1 тыс. человек (рост в 2,3 раза).
Метрополитен в Баку действует с 1967 года. Метрополитен в Баку действует с 1967 года. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из трех линий (зеленой, красной и фиолетовой) и 27-и действующих станций.
Н.Аббасова
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