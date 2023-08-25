В Милане зафиксировали рекордную с 1763 года среднесуточную температуру для августа

В Милане на этой неделе среднесуточная температура воздуха составила 33 градуса по Цельсию - рекордный показатель за всю историю наблюдений, сообщило в пятницу региональное агентство по охране окружающей среды (APRA), отвечающее за область Ломбардия.
По его данным, метеорологическая станция "Милан-Брера" зарегистрировала эти показатели 23 августа. Станция действует с 1763 года и сейчас впервые зафиксировала такую температуру.
Отмечается, что 23 и 24 августа стали самыми жаркими днями за это лето по всей Ломбардии: в некоторых городах области столбик термометра достигал 40 С. В Кремоне и Павии было 39 С, в Мантуе, Комо и Брешии - 38 С, в Бергамо и Сондрио - 37 С, в Лекко - 36 С и в Варезе - 35 С.
Предыдущим наиболее жарким днем в Милане считается 11 августа 2003 года, тогда среднесуточная температура составила 32,8 С.
Западные СМИ напоминают, что в Риме рекордно высокую температуру в 41,8 С зафиксировали в июле.
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