Командование НАТО провело секретное совещание с Залужным на польской границе

Командование Североатлантического альянса НАТО провело секретное совещание с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным на польской границе, пишет The Guardian.

По данным издания, встреча прошла 11 дней назад. Кроме генерала, в нем принимал участие весь командный состав ВСУ, верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи и начальник Штаба обороны Великобритании Тони Радакин.

Цель пятичасовой встречи заключалась в том, чтобы помочь пересмотреть военную стратегию Украины, отмечает Guardian.

"Главным вопросом повестки дня было, что делать с остановившимся прогрессом контрнаступления Украины, а также планы боевых действий на предстоящую изнурительную зиму и долгосрочную стратегию, поскольку война неизбежно приближается к 2024 году", - подчеркивает издание.

The Guardian отмечает, что после этой встречи стратегия ВСУ заметно поменялась. Сейчас украинские военные сосредотачивают усилия на запорожском направлении и выходе к Азовскому морю.