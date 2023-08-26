Командование НАТО провело секретное совещание с Залужным на польской границе

Командование Североатлантического альянса НАТО провело секретное совещание с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным на польской границе, пишет The Guardian.
По данным издания, встреча прошла 11 дней назад. Кроме генерала, в нем принимал участие весь командный состав ВСУ, верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи и начальник Штаба обороны Великобритании Тони Радакин.
Цель пятичасовой встречи заключалась в том, чтобы помочь пересмотреть военную стратегию Украины, отмечает Guardian.
"Главным вопросом повестки дня было, что делать с остановившимся прогрессом контрнаступления Украины, а также планы боевых действий на предстоящую изнурительную зиму и долгосрочную стратегию, поскольку война неизбежно приближается к 2024 году", - подчеркивает издание.
The Guardian отмечает, что после этой встречи стратегия ВСУ заметно поменялась. Сейчас украинские военные сосредотачивают усилия на запорожском направлении и выходе к Азовскому морю.
Те, кто молчал тридцать лет, или те, кто оправдывал армянскую оккупацию, теперь обвиняют нас - Алиев
Лукашенко поздравил Мехрибан Алиеву с днем рождения, отмечает ее вклад в отношения Минска и Баку
Минобороны Азербайджана сообщило о пресечении очередной провокации ВС Армении
Бакметрополитен в I полугодии заработал на перевозках более 40 млн манатов
МВД направит свыше 500 тыс. манатов на строительство административного здания для одной из региональных структур
К апрелю 2024г в Лачинском районе будут функционировать 9 малых ГЭС
Турпоток в Турцию за 7 мес. вырос на 16%
Испанские власти настаивают на отставке оказавшегося в центре скандала главы футбольной федерации
В Джабраиле в ходе разминирования произошел взрыв запала снаряда, ранен миноискатель
В селе Зар построят инфраструктуру для проживания 855 семей
ЖКХ Гянджи направит почти 10 млн манатов на капремонт дорог в городе
Topxana Layihe Inshaat получила подряд на 1,5 млн манатов на работы по благоустройству в Хачмазе
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
В Yelo Bank состоялась встреча со студентами.
«Nar» удостоен премии «Stevie»
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС