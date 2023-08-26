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Дальнее зарубежье 26.08.2023 23:41

Командование НАТО провело секретное совещание с Залужным на польской границе

Командование Североатлантического альянса НАТО провело секретное совещание с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным на польской границе, пишет The Guardian.

По данным издания, встреча прошла 11 дней назад. Кроме генерала, в нем принимал участие весь командный состав ВСУ, верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи и начальник Штаба обороны Великобритании Тони Радакин.

Цель пятичасовой встречи заключалась в том, чтобы помочь пересмотреть военную стратегию Украины, отмечает Guardian.

"Главным вопросом повестки дня было, что делать с остановившимся прогрессом контрнаступления Украины, а также планы боевых действий на предстоящую изнурительную зиму и долгосрочную стратегию, поскольку война неизбежно приближается к 2024 году", - подчеркивает издание.

The Guardian отмечает, что после этой встречи стратегия ВСУ заметно поменялась. Сейчас украинские военные сосредотачивают усилия на запорожском направлении и выходе к Азовскому морю.

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Тэги: ЗАЛУЖНЫЙ, НАТО, СОВЕЩАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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