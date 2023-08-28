Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8374 RUR   0.0178 GBR   2.1421 TRY   0.064

Цена на нефть

25.08 $/bbl +/- WTI 79.83 +0.78 Brent 84.48 +1.12

Дальнее зарубежье 28.08.2023 09:13

Спикер палаты представителей США поддерживает идею расследования, грозящего Байдену импичментом

Республиканцам удалось собрать достаточно информации о семье президента США Джо Байдена, чтобы начать расследование, итогом которого может стать рассмотрение импичмента, заявил в воскресенье спикер палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти.

"Если посмотреть на информацию, которую мы успели собрать за все это время, расследование по вопросу импичмента является естественным шагом", - заявил Маккарти в эфире телеканала FoxNews.

По его словам, если начнется такое расследование, то у Конгресса будут необходимые полномочия для получения всей недостающей информации.

В свою очередь Associated Press отмечает, что, даже если палата представителей решит объявить Байдену импичмент, маловероятно, что президент будет отстранен от должности сенатом, где большинством обладают демократы.

В настоящее время Конгресс США находится на летних каникулах. Он возобновит работу в середине сентября.

В этом году Fox News со ссылкой на контролируемый республиканцами комитет палаты представителей по надзору и подотчетности сообщал, что члены семьи американского президента получили миллионы долларов от граждан и компаний иностранных государств и, возможно, пытались скрыть это. Согласно документу, подготовленному комитетом, семья политика и их партнеры учредили более 20 компаний и получили свыше $10 млн из иностранных источников в период, когда Байден занимал пост вице-президента США.

Цель расследования комитета - выяснить, использовал ли Байден во время своего вице-президентства служебное положение для получения доходов из-за рубежа, и если да, то нарушил ли при этом закон. В Белом доме раскритиковали расследование палаты представителей, назвав его "очередной политической уловкой".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, КОНГРЕСС, БАЙДЕН, РАССЛЕДОВАНИЕ


Похожие новости


Блинкен призвал Конгресс США быстро одобрить дополнительное финансирование для Украины Палата представителей США одобрила проект военного бюджет на сумму в $886 млрд Палата представителей конгресса США заблокировала поправки в проект военного бюджета об ограничении военной помощи Украине Пауэлл отмечает вероятность дальнейшего ужесточения политики ФРС Байден уверен, что Конгресс США примет соглашение по госдолгу к 5 июня Спецпрокурор США Дарем даст в июне показания в Конгрессе по докладу о связях Трампа с РФ Байден намерен обсудить проблему госдолга с лидерами конгресса В Конгрессе заявили, что США готовы отправить войска на Тайвань при вторжении Китая Палата представителей США поддержала отмену режима чрезвычайного положения в области здравоохранения из-за COVID-19 Госдепартамент направил в Конгресс предложение о продаже Турции F-16

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az