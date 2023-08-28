Спикер палаты представителей США поддерживает идею расследования, грозящего Байдену импичментом

Республиканцам удалось собрать достаточно информации о семье президента США Джо Байдена, чтобы начать расследование, итогом которого может стать рассмотрение импичмента, заявил в воскресенье спикер палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти.
"Если посмотреть на информацию, которую мы успели собрать за все это время, расследование по вопросу импичмента является естественным шагом", - заявил Маккарти в эфире телеканала FoxNews.
По его словам, если начнется такое расследование, то у Конгресса будут необходимые полномочия для получения всей недостающей информации.
В свою очередь Associated Press отмечает, что, даже если палата представителей решит объявить Байдену импичмент, маловероятно, что президент будет отстранен от должности сенатом, где большинством обладают демократы.
В настоящее время Конгресс США находится на летних каникулах. Он возобновит работу в середине сентября.
В этом году Fox News со ссылкой на контролируемый республиканцами комитет палаты представителей по надзору и подотчетности сообщал, что члены семьи американского президента получили миллионы долларов от граждан и компаний иностранных государств и, возможно, пытались скрыть это. Согласно документу, подготовленному комитетом, семья политика и их партнеры учредили более 20 компаний и получили свыше $10 млн из иностранных источников в период, когда Байден занимал пост вице-президента США.
Цель расследования комитета - выяснить, использовал ли Байден во время своего вице-президентства служебное положение для получения доходов из-за рубежа, и если да, то нарушил ли при этом закон. В Белом доме раскритиковали расследование палаты представителей, назвав его "очередной политической уловкой".
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