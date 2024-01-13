Конгрессмены США планируют в мае посетить Тайвань

Делегация американских конгрессменов может в мае совершить визит на Тайвань после инаугурации нового главы администрации острова Лая Циндэ, заявил в субботу спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.
"В знак неизменной приверженности Конгресса безопасности и демократии я попрошу председателей комитетов палаты возглавить делегацию, которая может посетить Тайбэй в мае после инаугурации Лая Циндэ", - говорится в заявлении Джонсона.
Он поздравил Лая Циндэ с победой на выборах и подчеркнул, что США готовы к работе с ним.
"Я надеюсь, что США и Тайвань вместе продолжат продвигать принципы свободы, возможностей и безопасности для всех стран, любящих свободу, а также для наших партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе", - подчеркнул спикер палаты представителей.
Глава Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ одерживает победу на прошедших в субботу выборах главы администрации Тайваня. Согласно результатам голосования, опубликованным изданием South China Morning Post, получает 40%, значительно опередив оппонентов. Сообщается, что подсчитаны почти все бюллетени. Однако Центральная избирательная комиссия пока не озвучила явку избирателей.
При этом правящая ДПП в результате выборов потеряла контроль над законодательным органом острова, она может получить лишь 51 из 113 мест в парламенте, свидетельствуют предварительные результаты подсчета голосов.
Ожидается, что партия Гоминьдан получит 52 места, а Тайваньская народная партия (ТНП) - восемь. Подсчет голосов все еще ведется.
До сих пор у ДПП было 61 место в тайваньском парламенте.
Лай Циндэ заявил, что такой результат сигнализирует о необходимости расширения диалога с оппозицией.
Он добавил, что перед лицом новой парламентской структуры Тайвань должен двигаться в направлении "общения, консультаций, участия и сотрудничества".
Азербайджан не признает выборы в Тайване, выступает против вмешательства по внутренние дела Китая – МИД
Пашинян: Армения готова предоставить Азербайджану дорогу в Нахчыван на тех же условиях, что и Иран
Президент Алиев утвердил состав Оргкомитета для проведения COP29 в Азербайджане
Fitch подтвердило РДЭ Грузии в инвалюте "ВВ" с "позитивным" прогнозом
В РФ ввезена еще одна партия яиц из Азербайджана весом свыше 18т
BlackRock покупает инвестфонд Global Infrastructure Partners за $12,5 млрд
В Азербайджане в 2023г пенсионные платежи населению выросли на 16%
NASA представило экспериментальный "малошумный" сверхзвуковой самолет X-59
Власти Азербайджана направят 9 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль Нахчывана
Служба энергетики НАР направит 1,1 млн манатов на закупку 6 трансформаторов
Центр планирования Азербайджана направит около 2 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль г.Ордубад
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
AccessBank объявляет тендер на оказание услуг по организации поездок
Реализуйте свои планы с кредитом до 50 000 AZN
Студенты Бакинской высшей школы нефти награждены дипломом I степени международной научно-практической конференции
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы