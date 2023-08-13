Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8679 RUR   0.0174 GBR   2.156 TRY   0.0629

Цена на нефть

11.08 $/bbl +/- WTI 83.19 +0.37 Brent 88.81 +0.41

Дальнее зарубежье 13.08.2023 12:55

Китай осудил транзитную остановку тайваньского политика в США

МИД КНР выразил недовольство решением властей США разрешить транзитную остановку на их территории замглавы тайваньской администрации Лай Циндэ.

В заявлении ведомства отмечается, что Китай решительно выступает против любых форм официальных контактов между правительством Соединенных Штатов и Тайванем.

Министерство отметило, что Лай Цинде "упрямо придерживается вызывающей разногласия позиции "независимости Тайваня". В Пекине считают, что Вашингтон и Тайбэй "вступили в сговор с целью организации участия Лай Цинде в политической деятельности в Соединенных Штатах под видом "транзита", что серьезно нарушило принцип "одного Китая" и нанесло серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая".

Первопричиной нынешней сохраняющейся напряженности в Тайваньском проливе является попытка тайваньских властей "положиться на Соединенные Штаты в вопросе независимости", говорится в сообшении.

КНР настоятельно призывает Соединенные Штаты соблюдать принцип "одного Китая", не поддерживать идеи "независимости Тайваня", "двух Китаев" или "одного Китая и одного Тайваня", прекратить любые формы официальных обменов между двумя странами.

"Китай внимательно следит за развитием событий и примет решительные и энергичные меры для защиты национального суверенитета и территориальной целостности", - подчеркнул китайский МИД.

Как сообщалось, Лай Циндэ совершил транзитную остановку в США по пути следования в Парагвай для участия в церемонии инаугурации избранного президента Сантьяго Пеньи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, МИД, ТАЙВАНЬ, США


Похожие новости


Ван И заявил Лаврову о намерении Китая сохранять объективность в ситуации с Украиной Блинкен назвал решение об отставке Цинь Гана суверенным делом Китая Глава МИД КНР Цинь Ган отправлен в отставку, на его место назначен Ван И В МИД КНР заявили, что ответственность за возможный военный конфликт между Китаем и США будет лежать на американской стороне Пекин выразил протест Токио в связи с вмешательством стран G7 в дела Китая Глава МИД Великобритании считает объявление холодной войны Китаю ошибкой Главы МИД G7 обсудят «общий и согласованный» подход к КНР Глава МИД Японии может посетить Китай в предстоящие выходные Отношения России и Китая не направлены против третьих стран Рябков: Пекин в связи с инцидентом с китайским аэростатом США проводит максимально ответственную линию

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az