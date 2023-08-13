Китай осудил транзитную остановку тайваньского политика в США

МИД КНР выразил недовольство решением властей США разрешить транзитную остановку на их территории замглавы тайваньской администрации Лай Циндэ.

В заявлении ведомства отмечается, что Китай решительно выступает против любых форм официальных контактов между правительством Соединенных Штатов и Тайванем.

Министерство отметило, что Лай Цинде "упрямо придерживается вызывающей разногласия позиции "независимости Тайваня". В Пекине считают, что Вашингтон и Тайбэй "вступили в сговор с целью организации участия Лай Цинде в политической деятельности в Соединенных Штатах под видом "транзита", что серьезно нарушило принцип "одного Китая" и нанесло серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая".

Первопричиной нынешней сохраняющейся напряженности в Тайваньском проливе является попытка тайваньских властей "положиться на Соединенные Штаты в вопросе независимости", говорится в сообшении.

КНР настоятельно призывает Соединенные Штаты соблюдать принцип "одного Китая", не поддерживать идеи "независимости Тайваня", "двух Китаев" или "одного Китая и одного Тайваня", прекратить любые формы официальных обменов между двумя странами.

"Китай внимательно следит за развитием событий и примет решительные и энергичные меры для защиты национального суверенитета и территориальной целостности", - подчеркнул китайский МИД.

Как сообщалось, Лай Циндэ совершил транзитную остановку в США по пути следования в Парагвай для участия в церемонии инаугурации избранного президента Сантьяго Пеньи.