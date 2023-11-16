Пекин назвал безответственным и ошибочным высказывание Байдена о Си Цзиньпине как о «диктаторе»

Комментарий президента США Джо Байдена о том, что он считает лидера КНР Си Цзиньпина диктатором, является безответственным и ошибочным, заявила в четверг представитель китайского МИД Мао Нин.
"Слова президента США крайне ошибочны и представляют собой безответственный политический шаг", - сказала она, комментируя высказывание Байдена.
"Диалог и сотрудничество - это единственный вариант для Китая и США в их двусторонних отношениях", - добавила Мао Нин, слова которой приводит агентство ЭФЭ.
Ранее Джо Байден, комментируя вопрос журналиста, считает ли он "диктатором" Си Цзиньпина, ответил утвердительно.
"Ну, смотрите, так оно и есть", - сказал президент США, добавив, что китайское правительство "полностью отличается от нашего".
Впервые Байден назвал Си Цзиньпина "диктатором" в июне в контексте со сбитым в американском воздушном пространстве китайским аэростатом в феврале 2023 года.
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