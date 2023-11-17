Шеф Пентагона подтвердил, что США продолжат вооружать Тайвань независимо от позиции Китая

Соединенные Штаты в соответствии с законом об отношениях с Тайванем продолжат поставки оружия тайваньским властям, заявил американский министр обороны Ллойд Остин журналистам.

"Как вы знаете, конечно, мы полны решимости делать все необходимое, чтобы помочь Тайваню приобрести средства для самообороны в соответствии с Законом о отношениях с Тайванем. Мы делали это в течение ряда лет, и мы будем продолжать это делать", - цитирует министра пресс-служба Пентагона.

При этом Остин признал, что независимо от того, как эта проблема обсуждалась на встрече президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином, позиция Вашингтона не изменится.

"Оба лидера обсуждали это. Я не думаю, что что-либо из этого заставило бы нас двигаться в другом направлении. Повторяю, мы продолжим следовать по пути, который наметили для себя, и в соответствии с законом об отношениях с Тайванем", - заявил глава Минобороны США.

При этом, по его словам, конфликт с КНР можно избежать.

"Я не думаю, что конфликт с Китаем неизбежен или неотвратим. Мы все считаем, что такой конфликт, если случится, повлияет не только на весь регион, но и на весь мир", - подчеркнул шеф Пентагона.

Как сообщалось, Байден на переговорах с Си Цзиньпином заявил, что США признают существование одного Китая и что эта политика остается неизменной.