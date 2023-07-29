Байден поручил выделить до $345 млн на военную помощь Тайваню

Президент США Джо Байден распорядился предоставить помощь Тайваню в сфере обороны на сумму до $345 млн, сообщает Белый дом. "Я делегирую госсекретарю полномочия (...) распорядиться о выделении до $345 млн на оборонную продукцию и услуги по линии Минобороны, а также на военную подготовку с целью оказания помощи Тайваню", - говорится в меморандуме Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

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