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Дальнее зарубежье 29.07.2023 10:43

Байден поручил выделить до $345 млн на военную помощь Тайваню

Президент США Джо Байден распорядился предоставить помощь Тайваню в сфере обороны на сумму до $345 млн, сообщает Белый дом.

"Я делегирую госсекретарю полномочия (...) распорядиться о выделении до $345 млн на оборонную продукцию и услуги по линии Минобороны, а также на военную подготовку с целью оказания помощи Тайваню", - говорится в меморандуме Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ТАЙВАНЬ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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