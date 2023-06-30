Госдеп одобрил военные поставки Тайваню на $440 млн - Пентагон

Госдепартамент США принял решение одобрить возможную продажу Тайваню боеприпасов и военного оборудования на сумму $440,2 млн, сообщило Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности при Пентагоне.
В частности, в сообщении уточняется, что одобрены поставки 30 мм боеприпасов и сопутствующего оборудования на сумму $332,2 млн, а также запасных и ремонтных частей для военных транспортных средств на $108 млн.
Агентство сообщило, что поставки будут осуществляться в рамках Соглашения о совместной логистической поддержке (CLSSA).
Предполагаемая продажа "не окажет никакого негативного влияния на готовность обороны США", подчеркнуло агентство.
Военные поставки США тайваньскому режиму вызывают резкую реакцию в Пекине, который рассматривает их как нарушение принципов установления дипотношений между двумя странами, суверенитета Китая и вмешательство в его внутренние дела, а также поддержку Вашингтоном идеи независимости Тайваня.
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