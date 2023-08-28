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Финансы 28.08.2023 12:40

Страховщики в Азербайджане с 1 сентября меняют некоторые условия по страхованию жизни

Страховые компании в Азербайджане, занимающиеся предоставлением услуг по накопительному страхованию жизни, с 1 сентября 2023 года не будут предоставлять опцию кредитной линии при подключении к данному продукту.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Ассоциации страховщиков Азербайджана (ASA), такое решение принято после обсуждений с пятью страховыми компаниями, предоставляющими услуги по накопительному страхованию жизни.

«Данное решение направлено на повышение страховой культуры у граждан, а также предоставление возможности генерировать долгосрочные средства для экономики страны», - подчеркнули в ASA.

При этом данное требование не будет распространяться на страховые договора, которые были заключены до 1 сентября 2023 года.

Согласно данным Центробанка, накопительное страхование в Азербайджане является самым популярным видом страхования в стране. За 7 месяцев 2023 года премии по этому виду страхования составили 319,563 млн манатов или 41,9% премий по рынку. Выплаты по этому виду составили 165,4 млн манатов или 58,4% всех возмещений по рынку.

Р.Ахмедов

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Тэги: ЖИЗНЬ, СТРАХОВАНИЕ, УСЛОВИЯ


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