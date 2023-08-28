Премьер Эстонии Каллас отказалась отвечать в парламенте на вопросы о связи бизнеса ее мужа с РФ

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Kaja Kallas), несмотря на призыв президента Алара Кариса (Alar Karis), отказалась участвовать в работе спецкомиссии парламента, намеревающейся во вторник обсудить ее деятельность в связи с бизнесом мужа Каллас на российском направлении.
"Завтра у меня очень загруженный день, у нас будет обсуждение госбюджета и бюджетной стратегии", - заявила Каллас в понедельник журналистам.
Она выразила готовность встречаться с соответствующими комитетами, но в силу большой загруженности хочет, чтобы подобные планы с ней согласовывались.
Каллас также заявила, что уже высказала свое мнение относительно дела ее мужа и что "любая деятельность в России и связанная с Россией должна прекратиться". "Каждый предприниматель должен найти для этого свой моральный компас", - сказала премьер. Она выразила сожаление в связи со сложившейся ситуацией и извинилась "перед всеми, кого эта ситуация затронула".
Ранее Каллас заявила, что не намерена уходить в отставку, несмотря на требования оппозиции, ряда СМИ и большинства участников опросов населения.
В понедельник президент Эстонии Алар Карис (Alar Karis) заявил, что премьер Кая Каллас (Kaja Kallas) должна ответить перед комиссией парламента на вопросы, связанные со скандалом с предпринимательской деятельностью члена ее семьи в России. "Премьер-министр Кая Каллас должна отвечать и на неприятные вопросы, причем делать это ей придется и перед комиссией парламента, независимо от того, кто ее возглавляет - представитель оппозиции или коалиции", - говорится в обнародованном в понедельник заявлении главы государства.
23 августа портал ERR сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каллас Арво Халлику (Arvo Hallik), продолжает бизнес с восточными соседом, несмотря на запреты правительства в адрес компаний, сотрудничающих с Россией. По данным СМИ, компания Халлика заработала на российских поставках своего делового партнера Metaprint 1,1 млн евро в 2022 году и почти 475 тыс. евро в 2023 году.
Оппозиционные парламентские партии потребовали отставки Каллас.
Армянские НВФ в Карабахе обстреляли позиции азербайджанских военных
Суд в Азербайджане арестовал на 10 дней армянских футболистов, задержанных на ППП «Лачин»
МИД Азербайджана назвал ошибочной политику Макрона по Южному Кавказу
Румыния хочет довести экспорт украинского зерна до 4 млн т в месяц
ЦБ РФ зарегистрировал новую систему международных переводов, ею можно отправлять деньги и в Азербайджан
Индия планирует запустить космическую обсерваторию для изучения Солнца 2 сентября
Средняя зарплата в частном секторе в добывающей промышленности Азербайджана превышает 4 тыс. манат
Швейцария в январе-июле увеличила поставки лекарств в Азербайджан в 1,7 раза
В селе Зар построят инфраструктуру для проживания 855 семей
ЖКХ Гянджи направит почти 10 млн манатов на капремонт дорог в городе
Topxana Layihe Inshaat получила подряд на 1,5 млн манатов на работы по благоустройству в Хачмазе
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
В Yelo Bank состоялась встреча со студентами.
«Nar» удостоен премии «Stevie»
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС