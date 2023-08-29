Цена на нефть в бюджете Казахстана на 2024-2026гг заложена $80 за баррель

Правительство Казахстана заложило в бюджет на 2024-2026 годы цену на нефть на уровне $80 за баррель, рост ВВП в 2024 году составит 5,8%, среднегодовой за 5 лет - 5,8%, сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров во вторник.

"В зависимости от изменений внешних параметров рассмотрены (в проекте бюджета на 2024-2026 годы - ИФ-К) три сценария развития. При базовом сценарии предлагается взять среднюю цену на нефть на уровне $80 за баррель. По прогнозу среднегодовой рост ВВП за 5 лет составит 5,8%. Инфляция определена на уровне 6-8% в 2024 году, 5,5-7,5% в 2025 году с последующим снижением до 5% в 2026-2028 годы. Реальный рост ВВП в 2024 году по прогнозам составит 5,3% с последующим увеличением до 6% в 2028 году", - сказал Куантыров на заседании правительства.

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов также отметил, что "рост валового внутреннего продукта в 2024-2026 годах прогнозируется на уровне 5,3-6%".