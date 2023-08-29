Лидер КНДР в связи с обстановкой на Корейском полуострове потребовал от ВМС страны ускорить темпы развития

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что в настоящее время политика США и их союзников, наращивающих военные силы и средства в районе Корейского полуострова, превратила регион в самый нестабильный в мире и поставила его на грань ядерной войны.
"В результате безумных конфронтационных происков США и враждебных сил сейчас акватория Корейского полуострова превратилась в крупнейший в мире регион сосредоточения вооружений, в самую нестабильную акваторию с риском развязывания ядерной войны", - сказал он.
По случаю годовщины образования военно-морских сил Корейской народной армии Ким Чен Ын встретился с руководством ВМС.
Он подчеркнул, что "с точки зрения последних агрессивных намерений и характера военных действий врагов достижение успехов в стремительном развитии ВМС представляет собой весьма актуальный вопрос".
По его словам, в настоящее время, с учетом важной роли ВМС, "в частности, исходя из геополитической особенности нашего государства (...), в будущем нужно располагать вооруженные силы в следующем порядке: "ВМС, сухопутные войска и ВВС".
В связи с этим Ким Чен Ын отметил важность повышения военно-технического оснащения ВМС.
Он сказал, что "в современной войне ВМС представляют собой комплексные боевые силы, которые оснащаются различными ударными средствами, а даже ядерными сдерживающими силами".
В соответствии с политикой расширенного применения тактического ядерного оружия, военные части всех видов вооруженных сил "получат новые средства, а наши ВМС в будущем станут составляющей ядерных сдерживающих сил государства, выполняющей стратегические задачи", - заявил руководитель КНДР.
Он обратил внимание на то, что "война является не только противоборством между техникой и оснащением, но и противоборством между идеями, идеалами и моралью".
В связи с этим Ким Чен Ын отметил, что "следует обеспечить баланс идейно-политического превосходства и военно-технического развития".
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