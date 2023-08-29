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Карабах 29.08.2023 10:56

Общество Красного Полумесяца Азербайджана направило 40 тонн гумпомощи в Карабах

Общество Красного Полумесяца Азербайджана во вторник направило в Карабахский регион страны 40 тонн гуманитарной помощи, пишут азербайджанские СМИ.

Они отмечают, что гуманитарный груз включает мучные изделия и отправлен из Баку. Планируется, что помощь будет доставлена армянским жителям Карабахского региона Азербайджана по дороге Агдам-Ханкенди.

Власти Азербайджана только завершили капремонт автодороги Агдам-Ханкенди.

Общество Красного Полумесяца Азербайджана – это гуманитарная организация в стране, член Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Основана в 1920 году.

Р.Керимов

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Тэги: КАРАБАХ, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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