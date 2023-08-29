Груз из Баку для армян в Карабахе доставлен до зоны РМК

Груз, отправленный Обществом Красного Полумесяца Азербайджана, армянским жителям Карабахского региона Азербайджана по дороге Агдам-Ханкенди достиг зоны, где временно размещен российский миротворческий контингент (РМК), сообщают местные СМИ. В настоящее время грузовики с 40 тоннами мучной продукции стоят перед постом РМК. Представители Обществом Красного Полумесяца Азербайджана ведут с ними переговоры для доставки груза по месту назначения. Б.Рустамбеков

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