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Карабах 29.08.2023 19:02

Груз из Баку для армян в Карабахе доставлен до зоны РМК

Груз, отправленный Обществом Красного Полумесяца Азербайджана, армянским жителям Карабахского региона Азербайджана по дороге Агдам-Ханкенди достиг зоны, где временно размещен российский миротворческий контингент (РМК), сообщают местные СМИ.

В настоящее время грузовики с 40 тоннами мучной продукции стоят перед постом РМК. Представители Обществом Красного Полумесяца Азербайджана ведут с ними переговоры для доставки груза по месту назначения.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ


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