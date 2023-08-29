Премьеры стран СНГ обсудят формирование единого бюджета и системы ПВО

Формирование единого бюджета стран СНГ и системы ПВО Содружества на 2024 год будет обсуждаться на заседании Совета глав правительств СНГ в Бишкеке, сообщил во вторник генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
"Главы правительств стран Содружества соберутся 27 октября в Бишкеке. Но мы сейчас уже сформировали основной костяк повестки дня. Туда войдут традиционно вопросы экономического характера, гуманитарного плана, вопросы финансирования деятельности органов СНГ. В частности, финансовые вопросы займут в повестке дня большую часть - это 11 вопросов, касающихся формирования единого бюджета стран СНГ на будущий год, финансирования Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества, финансирования системы ПВО стран СНГ на 2024 год", - рассказал Лебедев, которого цитирует госагентство БелТА.
Главам правительств стран СНГ будет предложено рассмотреть несколько программ совместной деятельности, добавил генсек. "В частности, программу мероприятий, связанных с проведением в 2024 году Года волонтерского движения. План практически сформирован, надеемся, он будет утвержден. Главам правительств будет предложено утвердить план мероприятий, связанных с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Эта дата будет отмечаться в 2025 году. Уже принято решение главами государств объявить 2025-й в СНГ Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Все страны Содружества, народы которых принимали участие в борьбе против фашизма, проведут соответствующие важные мероприятия в своих странах, посвященные этой дате", - уточнил он.
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