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В МИД Китая призвали Британию к взаимоуважению, стабильному развитию отношений

Китай призывает Великобританию к развитию отношений на основе взаимного уважения, заявил во вторник представитель китайского МИД Ван Вэньбин.

"Мы надеемся, что Великобритания будет работать с Китаем над улучшением взаимопонимания, для содействия стабильному развитию китайско-британских отношений на основе взаимного уважения", - приводит South China Morning Post (SCMP) его слова в преддверии визита в Пекин главы МИД Британии Джеймса Клеверли.

"Как постоянные члены Совбеза ООН и крупные мировые экономики, Китай и Великобритания совместно несут ответственность за вклад в устойчивое развитие мира", - добавил он.

По его словам, глава МИД КНР Ван И и его британский коллега обсудят международные и региональные вопросы, представляющие общий интерес.

В китайском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Клеверли станет первым с 2018 года высокопоставленным британским официальным лицом, посетившим Китай.

Ранее во вторник британский МИД сообщил, что Клеверли в среду посетит Пекин, где встретится с Ван И, с заместителем председателя КНР Хань Чжэном. В заявлении говорилось, что Клеверли будет продвигать британские национальные интересы, включая международную безопасность и права человека, обсудит сотрудничество с Китаем в решении глобальных проблем, таких как изменение климата.

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Тэги: КИТАЙ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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