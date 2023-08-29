Более 180 человек погибли в столкновениях в эфиопском регионе Амхара - ООН

По меньшей мере, 183 человека стали жертвами столкновений, которые начались летом в регионе Амхара на севере Эфиопии между военными и амхарскими военизированными формированиями "Фано", сообщили западные СМИ со ссылкой на данные ООН.
В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) также заявили, что введение с 4 апреля в регионе режима чрезвычайной ситуации привело к многочисленным нарушениям прав населения.
"Режим ЧС дал властям широкие полномочия арестовывать без ордера суда, вводить комендантский час, запрещать общественные собрания", - заявила представитель УВКПЧ ООН Марта Хуртадо.
По ее словам, УВКПЧ получало сообщения о задержаниях более 1 тыс. человек в Эфиопии в рамках режима ЧС, причем многие из них - молодежь, подозреваемая в поддержке "Фано". Она отметила, что с начала августа власти ведут повальные обыски, и призвала всех участников конфликта в Эфиопии прекратить насилие и пренебрежение законами.
Военные Эфиопии ранее вместе с "Фано" и силами региона Амхара вели борьбу с мятежниками из региона Тыграй. В ноябре 2022 года стороны заключили мирное соглашение, после чего федеральные власти разоружили региональные силы. Однако попытки распустить отряды "Фано" были безуспешны, и многие местные жители обвинили правительство в попытках ужесточить контроль над регионом.
В июле федеральные силы безопасности, регулярная армия вступили в столкновения с отрядами "Фано". Поступали данные о боях в городах Лалибэла, Гондэр, Дэбрэ-Табор, Кобо. Однако в начале августа сообщалось, что ситуация в регионе Амхара нормализуется.
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