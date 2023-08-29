Глава ЦБ Азербайджана обсудил с менеджером ВБ сотрудничество до 2029г

Председатель Центрального банка Талех Кязымов во вторник провел встречу с новым менеджером Всемирного банка (ВБ) по Азербайджану Стефани Штальмайстер (Stefanie Stallmeister).
«На встрече состоялся обмен мнениями о текущей деятельности ВБ в Азербайджане и новых рамках сотрудничества на 2023-2028 годы», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию ЦБ в соцсети X.
Собеседники также текущие обсудили сотрудничества, реализации проектов технической помощи, в том числе в будущем.
Х.Насирзаде
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