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Внешняя политика 29.08.2023 17:59

Глава ЦБ Азербайджана обсудил с менеджером ВБ сотрудничество до 2029г

Председатель Центрального банка Талех Кязымов во вторник провел встречу с новым менеджером Всемирного банка (ВБ) по Азербайджану Стефани Штальмайстер (Stefanie Stallmeister).

«На встрече состоялся обмен мнениями о текущей деятельности ВБ в Азербайджане и новых рамках сотрудничества на 2023-2028 годы», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию ЦБ в соцсети X.

Собеседники также текущие обсудили сотрудничества, реализации проектов технической помощи, в том числе в будущем.

Х.Насирзаде

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Тэги: ЦБА, ВБ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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