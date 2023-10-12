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Макроэкономика 12.10.2023 20:44

Глава ЦБ Азербайджана обсудил с ВБ и Visa перспективы сотрудничества

Глава Центробанка Азербайджана Талех Кязымов в четверг на "полях" ежегодного заседания Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ) в Марокко провел ряд встреч.

В частности глава ЦБА встретился с региональным президентом Visa по Центральной Европе, Ближнему Востоку и Африке Эндрю Торре.


“На встрече мы обсудили текущее состояние сотрудничества ЦБ и Visa, развитие платежных систем, финтех, цифровой валюты, финансовой грамотности, поддержки проектов «Умный город» и «Умная деревня»”, - написал Кязымов в соцсети X (бывшей twitter).


Также глава Центробанка провел встречу с вице-президентом ВБ Антонеллой Бассани, в ходе которой стороны обсудили текущую деятельность банка в Азербайджане, подготовку новой Рамочной программы партнерства со страной (2024-2028 годы), а также финансирование новых инвестиционных проектов.


“Одновременно мы обменялись мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества ЦБ и ВБ и реализуемых проектах технической помощи”, - сообщил Кязымов.


Х.Насирзаде


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Тэги: ЦБА, VISA, ВБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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