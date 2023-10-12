Глава ЦБ Азербайджана обсудил с ВБ и Visa перспективы сотрудничества

Глава Центробанка Азербайджана Талех Кязымов в четверг на "полях" ежегодного заседания Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ) в Марокко провел ряд встреч.

В частности глава ЦБА встретился с региональным президентом Visa по Центральной Европе, Ближнему Востоку и Африке Эндрю Торре.





“На встрече мы обсудили текущее состояние сотрудничества ЦБ и Visa, развитие платежных систем, финтех, цифровой валюты, финансовой грамотности, поддержки проектов «Умный город» и «Умная деревня»”, - написал Кязымов в соцсети X (бывшей twitter).





Также глава Центробанка провел встречу с вице-президентом ВБ Антонеллой Бассани, в ходе которой стороны обсудили текущую деятельность банка в Азербайджане, подготовку новой Рамочной программы партнерства со страной (2024-2028 годы), а также финансирование новых инвестиционных проектов.





“Одновременно мы обменялись мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества ЦБ и ВБ и реализуемых проектах технической помощи”, - сообщил Кязымов.





Х.Насирзаде