Губернатор Свердловской области извинился перед Азербайджаном

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поговорил с послом Азербайджана в РФ Поладом Бюльбюль оглы после скандала с председателем гордумы Екатеринбурга Игорем Володиным, губернатор также принес послу извинения.

Об этом изданию «Коммерсант-Урал» сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Глава региона принес извинения представителю Азербайджана и выразил надежду на разрешение конфликта», - подчеркивает издание.

Кроме этого, по данным источника издания в правительстве Свердловской области, после данного скандала Володин не будет спикером в новом созыве гордумы.

Как сообщалось ранее, 7 августа в Екатеринбурге прошло мероприятие, в котором участвовали лица, выступающие против территориальной целостности Азербайджана. Володин не только посетил это мероприятие, но и поздравил собравшихся от себя и других депутатов.

Это вызвало возмущение посольства Азербайджана, направившего ноту протеста в российский МИД. В ноте отмечалось, что посещение Володиным как «представителя правящей партии России» данного мероприятия, по мнению дипломатов, «пропагандирует сепаратизм и в корне противоречит духу союзнического взаимодействия между Азербайджаном и Россией».

Р.Ахмедов