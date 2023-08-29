Губернатор Свердловской области извинился перед Азербайджаном

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поговорил с послом Азербайджана в РФ Поладом Бюльбюль оглы после скандала с председателем гордумы Екатеринбурга Игорем Володиным, губернатор также принес послу извинения.
Об этом изданию «Коммерсант-Урал» сообщили в департаменте информационной политики региона.
«Глава региона принес извинения представителю Азербайджана и выразил надежду на разрешение конфликта», - подчеркивает издание.
Кроме этого, по данным источника издания в правительстве Свердловской области, после данного скандала Володин не будет спикером в новом созыве гордумы.
Как сообщалось ранее, 7 августа в Екатеринбурге прошло мероприятие, в котором участвовали лица, выступающие против территориальной целостности Азербайджана. Володин не только посетил это мероприятие, но и поздравил собравшихся от себя и других депутатов.
Это вызвало возмущение посольства Азербайджана, направившего ноту протеста в российский МИД. В ноте отмечалось, что посещение Володиным как «представителя правящей партии России» данного мероприятия, по мнению дипломатов, «пропагандирует сепаратизм и в корне противоречит духу союзнического взаимодействия между Азербайджаном и Россией».
Р.Ахмедов
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