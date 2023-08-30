HP сократила квартальную чистую прибыль на треть

Американская HP Inc. в третьем квартале 2023 финансового года сократила чистую прибыль на 31,6%, при этом выручка не оправдала прогнозов аналитиков по итогам третьего квартала подряд.
Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в мае-июле составила $766 млн, или 76 центов в расчете на акцию, по сравнению с $1,12 млрд, или $1,08 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль снизилась до $0,86 на акцию с $1,08.
Выручка опустилась на 10% - до $13,2 млрд с $14,65 млрд годом ранее.
Скорректированная прибыль совпала со средним прогнозом аналитиков, опрошенных FactSet, в то время как выручку они ожидали на уровне $13,38 млрд.
Выручка подразделения HP по выпуску персональных компьютеров в прошедшем финквартале уменьшилась на 11% - до $8,93 млрд. Доходы от продаж принтеров уменьшились на 7% - до $4,26 млрд.
В четвертом финквартале HP планирует получить скорректированную прибыль в диапазоне 85-97 центов на акцию при консенсус-прогнозе в 95 центов. По итогам всего фингода прибыль ожидается на уровне $2,95-3,07 на акцию по сравнению с прежней оценкой в $2,91-3,11.
Котировки акций HP на дополнительных торгах во вторник упали на 10,7% после публикации отчетности. За последние три месяца рыночная стоимость компании выросла на 8% (до $30,9 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 7,6%.
Глава Минобороны Азербайджана отправился в Турцию
Губернатор Свердловской области извинился перед Азербайджаном
Турпоток в Дубай в I полугодии превысил 8,5 млн человек
В Азербайджане за 7 месяцев изъято наркотиков на 225 млн манатов - МВД
ГАТ направит около 700 тыс. манатов для адаптации домов и улиц в Басгале к историческому облику
ИВ Шамкирского района направит на капремонт автодорог свыше 1,2 млн манатов
В селе Зар построят инфраструктуру для проживания 855 семей
ЖКХ Гянджи направит почти 10 млн манатов на капремонт дорог в городе
Британский парламент считает Тайвань независимым государством
Премьер Госсовета Китая выступил против политизации США экономических связей с КНР
ЕК изучит возможности вывоза украинского зерна по "дунайскому коридору"
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Будущее разведки и разработки: празднование 10-й юбилейной технической Каспийской конференции SPE в Баку, Азербайджан.
«Будь готов к новому сезону» с NeoKart, получив 10% КэшБэк
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС