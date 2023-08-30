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Дальнее зарубежье 30.08.2023 21:01

Великобритания выделит $125 млн в помощь Афганистану

Посольство Великобритании в Афганистане объявило в социальных сетях о выделении $125 млн в помощь афганскому народу.

"Великобритания по-прежнему привержена обеспечению безопасного и процветающего Афганистана. Вот почему в этом году мы с гордостью выделяем 125 миллионов долларов на поддержку народа Афганистана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что помощь будет направлена на программы образования афганских детей.

Великобритания, как и многие другие западные государства, свернула свое присутствие в Афганистане после того, как в августе 2021 года страну практически без сопротивления захватило движение "Талибан".

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Тэги: АФГАНИСТАН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПОМОЩЬ


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