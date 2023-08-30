Акции работающих в Габоне французских компаний резко подешевели

Котировки акций французских компаний, работающих в Габоне, падают в ходе торгов в среду в Париже после военного переворота в этой стране.

Цена бумаги нефтегазодобывающей Maurel & Prom рухнула на 18,4%. Компания добывала в Габоне в первом полугодии по 15,779 тыс. баррелей в сутки, что составляло около 58% общего объема производства.

Стоимость акций производителя цветных металлов Eramet упала на 16,3%. Дочерняя структура компании ведет добычу марганцевой руды на руднике Моанда. Eramet в среду объявила о приостановке всех операций и железнодорожных перевозок в стране, пишет MarketWatch.

Котировки бумаг габонской "дочки" TotalEnergies снизились на 14,6%. TotalEnergies EP Gabon, которая существует свыше 90 лет, занимается добычей нефти и газа, владеет сетью из более чем 40 АЗС и является крупнейшим ритейлером страны. В 2022 году добыча нефти компании составила 5,8 млн баррелей.

Ранее сообщалось, что группа военных в Габоне в эфире общественного телевидения объявила о низложении президента страны Али Бонго Ондимбы, который находится у власти 14 лет, а в субботу был переизбран на третий срок. Согласно результатам президентских выборов, он заручился поддержкой 64,27% избирателей. Организаторы переворота между тем объявили итоги выборов недействительными, распустили все институты власти, а границы страны закрыли до последующего распоряжения.

Семья Бонго Ондимбы удерживала власть в Габоне 55 лет, поддерживала тесные связи с Францией, напоминает Associated Press. Али Бонго Ондимба в конце июня встречался в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В Габоне размещен французский контингент из 400 военных.