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Экс-глава BBC и New York Times будет руководить CNN

Новым главой CNN станет бывший руководитель BBC и New York Times Марк Томпсон, говорится в пресс-релизе материнской компании американского телеканала Warner Bros. Discovery.

Томпсон также возглавит совет директоров CNN. К работе в новых должностях он приступит 9 октября. Его руководителем будет главный исполнительный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав.

"В новостной отрасли нет более опытного, уважаемого и способного топ-менеджера, чем Марк", - приводятся в пресс-релизе слова Заслава.

В июне стало известно, что прежний CEO телеканала Крис Лихт покидает свой пост. Он возглавлял CNN c мая 2022 года.

Томпсон руководил BBC с 2004 по 2012 год, New York Times - с 2012 по 2020 год.

Акции Warner Bros. Discovery растут в цене на 0,7% на торгах в среду.

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Тэги: США, CNN, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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