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Дальнее зарубежье 30.08.2023 22:15

Власти Швейцарии планируют создать реестр бенефициарных собственников

Швейцарские власти предложили новые законодательные нормы для борьбы с отмыванием денег, пишет Financial Times.

В частности, Берн объявил о планах создать национальный реестр конечных бенефициарных собственников трастов и корпоративных структур, а также ввести новые обязательства для юристов по проверке своих клиентов и информированию властей о выявленных проблемах.

Британское издание называет Швейцарию главным мировым центром офшорного капитала. В этом году послы стран G7 критиковали ее за игнорирование "лазеек" в финансово-правовой системе, способствующих сокрытию нелегально полученных средств.

Эффективная система борьбы с финансовой преступностью жизненно необходима для того, чтобы Швейцария имела репутацию хорошего места для ведения бизнеса и финансов, заявила министр финансов страны Карин Келлер-Зуттер, чье мнение приводит портал swissinfo.ch.

Юридические лица во всем мире используются преступниками для сокрытия активов, что способствует отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и избежанию санкций, указывает портал.

Келлер-Зуттер назвала новый федеральный реестр бенефициарных собственников одним из главных механизмов повышения прозрачности. В числе прочего он позволит определять принадлежность активов при рассмотрении уголовных дел и упростит применение международных санкций.

Проект закона, призванного усилить борьбу с отмыванием денег, будет направлен на публичное обсуждение к концу ноября и на рассмотрение парламента в 2024 году.

Швейцарское правительство осенью минувшего года поручило Минфину подготовить законопроект о реестре бенефициарных собственников к середине 2023 года, когда его планировалось направить на обсуждение.

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, ОТМЫВАНИЕ, БОРЬБА

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