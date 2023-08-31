Ереван и Афины планируют подписать соглашение о ВТС

Армения и Греция планируют подписать соглашение о военно-техническом сотрудничестве (ВТС).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на армянские СМИ, подписание данного документа обсуждает правительством Армении.

Соглашение включает такие направления сотрудничества, как передача технологий и техническая поддержка производства вооружения, боеприпасов и взрывчатых веществ, обмен информацией и опытом в сфере производства боеприпасов, проведение исследований в области товаров военного назначения и их производства, создание совместных организаций по их производству, а также иные направления по взаимному согласию сторон.

Соглашение также предусматривает положения о формах военно-технического сотрудничества, включая подготовку технического персонала, оказание услуг, связанных с ремонтом и эксплуатацией продукции военного назначения, производимой в третьих странах.

Для реализации соглашения и содействия сотрудничеству планируется создать армяно-греческую комиссию.

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