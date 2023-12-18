Армения подписала программы военного сотрудничества с Грецией и Кипром на 2024 год

Программы военного сотрудничества Армения-Греция, Армения-Кипр и Армения-Греция-Кипр на 2024 год подписаны в Ереване в понедельник, сообщает Минобороны Армении.
"В министерстве обороны Армении состоялись двусторонние армяно-греческие и армяно-кипрские, а также трехсторонние оборонные консультации Армения-Греция-Кипр. Обсуждены результаты официальных визитов министра обороны Армении Сурена Папикяна в Грецию и Кипр, ход двустороннего и трехстороннего сотрудничества, а также вопросы региональной и международной безопасности", - заявили в пресс-службе Минобороны Армении.
Отмечается, что по результатам консультаций стороны подписали программы военного сотрудничества Армения-Греция, Армения-Кипр и Армения-Греция-Кипр на 2024 год, которые включают несколько десятков мероприятий в сферах, представляющих взаимный интерес.
В консультациях с греческой стороны приняла участие делегация во главе с начальником управления международных отношений Генштаба национальной обороны Греции бригадным генералом Василеосом Ямисом, а с кипрской стороны - делегация во главе с начальником управления международного сотрудничества Генштаба Национальной гвардии Кипра полковником Алкивиадисом Алкивиадисом.
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