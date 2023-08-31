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Чешский фонд RSJ хочет построить в Украине котельные на биомассе, вложив 12 млн евро

Инвестиционный фонд RSJ Investments (Чехия) рассматривает возможность инвестировать свыше 12 млн евро в строительство на Украине котельных на биомассе, сообщила пресс-служба государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины (Госэнергоэффективность).

"Чешский фонд рассматривает возможность устанавливать котельные на биомассе. Масштабы запланированного проекта впечатляют: общая мощность котельных - 80 МВт, а сумма инвестиций - более 12 млн евро. Конечная цель - обеспечить бесперебойную поставку тепла в украинские больницы и другие учреждения", - говорится в пресс-релизе по итогам встречи председателя Госэнергоэффективности Анны Замазеевой с представителями RSJ Investments.

Как отметила глава агентства, именно такие проекты, как котельные на альтернативных видах топлива, - одно из актуальных решений для регионов, они дают возможность обеспечить бесперебойным теплом, в первую очередь, объекты критической инфраструктуры.

RSJ Investments инвестирует в информационные технологии, экологичное сельское хозяйство, возобновляемые источники энергии. RSJ построил в Чехии электростанцию, работающую на соломе, и управляет ей, также у фонда есть две котельные на биомассе в Польше.

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Тэги: УКРАИНА, ЧЕХИЯ, КОТЕЛЬНЫЕ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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