Израиль и США проведут серию масштабных военных учений

Израиль и США в ближайшие месяцы проведут серию масштабных военных учений, сообщили в четверг израильские СМИ.
По их данным, сценарий одних из учений предусматривает имитацию атаки на ядерные объекты Ирана.
Также израильские и американские военные отработают ведение боевых действий сразу на нескольких фронтах.
Ожидается, что для участия в маневрах США перебросят в Израиль большое количество зенитных ракетных комплексов Patriot и других видов вооружений, пишут израильские СМИ.
Власти Израиля считают, что Иран и его ядерная программа представляют наибольшую угрозу для еврейского государства. В Израиле убеждены, что в Иране тайно ведутся работы по созданию ядерного оружия, вопреки заверениям Тегерана в обратном.
Израильские СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя еврейского государства сообщили в июне, что Израиль нанесет удар по Ирану в случае, если он будет обогащать уран до уровня в 90%.
"Ирану хорошо известно, что, если ему удастся довести уровень обогащения урана до 90%, его ждет удар со стороны Израиля", - сказал израильский представитель.
Израильские СМИ отмечали, что это заявление стало реакцией на сообщения о возможности достижения между Тегераном и западными странами договоренности по иранской ядерной программе.
"США, равно как и другие западные страны, хорошо осведомлены, что обогащенный до необходимого для производства ядерной бомбы уровня в 90% уран - это "красная черта" для Израиля", - подчеркнул израильский представитель.
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