Израиль и США проведут серию масштабных военных учений

Израиль и США в ближайшие месяцы проведут серию масштабных военных учений, сообщили в четверг израильские СМИ.

По их данным, сценарий одних из учений предусматривает имитацию атаки на ядерные объекты Ирана.

Также израильские и американские военные отработают ведение боевых действий сразу на нескольких фронтах.

Ожидается, что для участия в маневрах США перебросят в Израиль большое количество зенитных ракетных комплексов Patriot и других видов вооружений, пишут израильские СМИ.

Власти Израиля считают, что Иран и его ядерная программа представляют наибольшую угрозу для еврейского государства. В Израиле убеждены, что в Иране тайно ведутся работы по созданию ядерного оружия, вопреки заверениям Тегерана в обратном.

Израильские СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя еврейского государства сообщили в июне, что Израиль нанесет удар по Ирану в случае, если он будет обогащать уран до уровня в 90%.

"Ирану хорошо известно, что, если ему удастся довести уровень обогащения урана до 90%, его ждет удар со стороны Израиля", - сказал израильский представитель.

Израильские СМИ отмечали, что это заявление стало реакцией на сообщения о возможности достижения между Тегераном и западными странами договоренности по иранской ядерной программе.

"США, равно как и другие западные страны, хорошо осведомлены, что обогащенный до необходимого для производства ядерной бомбы уровня в 90% уран - это "красная черта" для Израиля", - подчеркнул израильский представитель.