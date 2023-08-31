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СНГ 31.08.2023 16:18

Украине нужно около 160 истребителей F-16, чтобы не дать России доминировать в воздухе – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью португальскому телеканалу RTP заявил, что Украине нужно около 160 истребителей F-16, чтобы не дать России доминировать в воздушном пространстве.

Так, по его словам, Украине в дополнение к уже обещанным странами Запада порядка 60 истребителей F-16, которые должны быть введены в боевой строй украинскими пилотами к началу 2024 года, необходимо еще 100 истребителей.

«Сегодня у нас есть договоренность о будущей поставке 50-60 истребителей … В целом, нам нужно около 160 истребителей, чтобы иметь мощные военно-воздушные силы, которые не дадут России возможности доминировать в воздушном пространстве", - заявил он, добавив, что эта помощь пришла "позже, чем он хотел", а доминирование России в небе "абсолютное".

Истребители должны появиться в украинском небе в начале следующего года, сказал Зеленский, признав, что вопрос сложный, поскольку требует подготовки не только пилотов, но и инженеров, а также большого количества специализированного обслуживания.

По мнению украинского президента, истребители нужны для обороны и защиты гражданского населения, а не для контрнаступления.

Еще одним актуальным направлением использования F-16, отметил Зеленский, является обеспечение того, чтобы Россия не могла доминировать в Черном море.

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Тэги: ЗЕЛЕНСКИЙ, ИСТРЕБИТЕЛИ, ПОТРЕБНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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